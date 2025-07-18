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Двое мирных жителей получили ранения ног в российском приграничном регионе

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области.

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на село Репяховка Краснояружского района Белгородской области. О последствиях удара в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, мужчины получили ранения ног. Их доставили в Краснояружскую центральную районную больницу попутным транспортом.

«В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации 18 беспилотников над регионом. Во время одной из атак пострадали два человека.