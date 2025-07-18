Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. Позже стало известно, что матери задержанных в Баку россиян смогли передать сыновьям посылки с необходимыми вещами. Консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.