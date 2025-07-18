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Задержанным в Баку россиянам разрешили встретиться с родными

Россиянам, которые были задержаны в Баку, разрешили встретиться с родными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Азербайджана Сабину Алиеву.

Источник: Life.ru

«Мы подтверждаем, что обращения членов семей арестованных граждан РФ были рассмотрены в аппарате омбудсмена Азербайджана, и их просьбы о встречах с родственниками были удовлетворены», — подчеркнули в аппарате.

Кроме того, просьбы от россиян о получении медицинской помощи также были удовлетворены.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега Сабина Алиева сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. Позже стало известно, что матери задержанных в Баку россиян смогли передать сыновьям посылки с необходимыми вещами. Консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

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