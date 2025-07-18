Новые санкции против России могут не согласовать на министерском уровне ЕС

Ранее, 23 июня, представители Венгрии и Словакии заявили, что не поддержат 18-й пакет санкций против России, потому что из-за этого им придется отказаться от использования природного газа и нефти РФ, что невыгодно для Братиславы и Будапешта. Позже, 14 июля, Мальта, Греция и Кипр выступили против предложения Еврокомиссии снизить потолок цен на российские энергоносители, что также затормозило принятие 18-го пакета санкций против России. Однако вскоре представители этих стран, кроме Словакии, поддержали ограничения против РФ, что повлияло на их решение, не известно. Уже 15 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна получила от Еврокомиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов, которые необходимы для того, чтобы страна согласилась с принятием 18-го пакета санкций. А 17 июля он заявил, что Словакия одобрит новые ограничения, поскольку «на данный момент все варианты исчерпаны» и сохранение ее позиции по блокированию уже угрожает интересам страны. В итоге, новый пакет санкций против России утвердили 18 июля, о чем сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.