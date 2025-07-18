Новые санкции против России могут не согласовать на министерском уровне ЕС

Новый пакет санкций против РФ должны согласовать на министерском уроне.
Новый 18-й пакет санкций против России могут не согласовать на окончательном, то есть министерском уровне Евросоюза из-за претензий ряда стран, ранее не поддержавших эти ограничения, на выдачу субсидий по покупке альтернативного газа. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Осипов.
«На министерской встрече представители стран, которые изначально отказывались от 18-го пакета санкций, например, Мальты, Кипра и Греции, могут условно сказать: “А почему вы Словакии предоставили субсидии на закупку альтернативного газа, а нам нет?”. В итоге, может возникнуть ситуация, при которой откроется “ящик Пандоры”. И я не уверен, что представители, например, Польши или Венгрии, тоже промолчат в этой ситуации и не скажут: “У нас равенство стран, дайте нам тоже субсидии”. Бюджет ЕС выдержит такую нагрузку? Не уверен», — заявил Осипов.
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Ранее, 23 июня, представители Венгрии и Словакии заявили, что не поддержат 18-й пакет санкций против России, потому что из-за этого им придется отказаться от использования природного газа и нефти РФ, что невыгодно для Братиславы и Будапешта. Позже, 14 июля, Мальта, Греция и Кипр выступили против предложения Еврокомиссии снизить потолок цен на российские энергоносители, что также затормозило принятие 18-го пакета санкций против России. Однако вскоре представители этих стран, кроме Словакии, поддержали ограничения против РФ, что повлияло на их решение, не известно. Уже 15 июля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна получила от Еврокомиссии проект предлагаемых гарантий по вопросу энергоресурсов, которые необходимы для того, чтобы страна согласилась с принятием 18-го пакета санкций. А 17 июля он заявил, что Словакия одобрит новые ограничения, поскольку «на данный момент все варианты исчерпаны» и сохранение ее позиции по блокированию уже угрожает интересам страны. В итоге, новый пакет санкций против России утвердили 18 июля, о чем сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.