Риттер: 17 ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине, не существует

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что 17 ЗРК Patriot, обещанных американским лидером Дональдом Трампом Украине, не существует. Об этом он сказал в комментарии RT.
«Президент США говорит о 17 батареях Patriot в полной комплектации. Их просто не существует… Киев не получит ни 17 батарей, ни половину, ни треть».
Ранее о возможности передачи Украине батарей Patriot сообщил Дональд Трамп — при условии, что финансирование возьмут на себя союзники по НАТО.
Также Риттер добавил, что вероятно, поставки ограничатся одной единицей, по его предположениям, ЗРК точно будет менее пяти. Но это «произойдет не сразу, потому что эти батареи нужно где-то взять».
Ранее сообщалось, что США могут передать Украине максимум пять зенитно-ракетных комплексов Patriot вместо 17 единиц. Таким мнением с корреспондентом aif.ru поделился Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.