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Финская армия столкнулась с новобранцами из-за страха конфликта с Россией

Армия Финляндии столкнулась с рекордным оттоком новобранцев и резервистов.

Армия Финляндии столкнулась с рекордным оттоком новобранцев и резервистов. По информации издания Yle, это связано со страхом конфликта с Россией.

Уточняется, что с начала 2025 года досрочно прекратили службу около двух тысяч человек.

По мнению журналистов, финская молодежь, наблюдая за военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ), «спасается бегством еще до начала какого-либо конфликта с Россией».

Yle пишет, что ключевыми причинами увольнениями стали трудности адаптации к условиям в армии, психологические проблемы и страх оказаться в зоне боевых действий.

Ранее стало известно, что финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS.