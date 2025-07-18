Финская армия столкнулась с новобранцами из-за страха конфликта с Россией

Армия Финляндии столкнулась с рекордным оттоком новобранцев и резервистов. По информации издания Yle, это связано со страхом конфликта с Россией.
Уточняется, что с начала 2025 года досрочно прекратили службу около двух тысяч человек.
По мнению журналистов, финская молодежь, наблюдая за военнослужащими вооруженных сил Украины (ВСУ), «спасается бегством еще до начала какого-либо конфликта с Россией».
Yle пишет, что ключевыми причинами увольнениями стали трудности адаптации к условиям в армии, психологические проблемы и страх оказаться в зоне боевых действий.
Ранее стало известно, что финских солдат готовят к сценариям военных конфликтов, при которых не будет функционировать система GPS.