Лукашенко запретил шутить про картофель, чтобы «не получить по ушам» от белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не шутить про картофель, так как он очень опасается за его урожай. Несмотря на то, что корнеплод сейчас выращивают на специализированных отдельных хозяйствах, а предварительные оценки урожая в этом году составляют около миллиона тонн, белорусский лидер всё равно волнуется.