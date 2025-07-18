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Лукашенко запретил шутить про картофель, чтобы «не получить по ушам» от белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не шутить про картофель, так как он очень опасается за его урожай. Несмотря на то, что корнеплод сейчас выращивают на специализированных отдельных хозяйствах, а предварительные оценки урожая в этом году составляют около миллиона тонн, белорусский лидер всё равно волнуется.

Александр Лукашенко попросил не шутить про картофель. Видео © Проект «Пул Первого».

На совещании по поводу уборочной кампании Лукашенко рассказал, что лично проверил состояние полей и обеспокоен возможным распространением фитофторы — грибкового заболевания, которое поражает растения.

«Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли», — сказал Лукашенко.

В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Горлов отметил, что урожай картофеля может превысить миллион тонн, несмотря на риски, связанные с переувлажнением и фитофторой.

Кроме того, Лукашенко поручил жёстко бороться с кражами в хозяйстве. Он подчеркнул, что случаи воровства фиксируются регулярно и требуют соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов.

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