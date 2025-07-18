Лукашенко запретил шутить про картофель, чтобы «не получить по ушам» от белорусов

Александр Лукашенко попросил не шутить про картофель. Видео © Проект «Пул Первого».
На совещании по поводу уборочной кампании Лукашенко рассказал, что лично проверил состояние полей и обеспокоен возможным распространением фитофторы — грибкового заболевания, которое поражает растения.
«Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в три раза, его вывезли», — сказал Лукашенко.
В свою очередь, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Юрий Горлов отметил, что урожай картофеля может превысить миллион тонн, несмотря на риски, связанные с переувлажнением и фитофторой.
Кроме того, Лукашенко поручил жёстко бороться с кражами в хозяйстве. Он подчеркнул, что случаи воровства фиксируются регулярно и требуют соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов.