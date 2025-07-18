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FT: Трамп не собирается уменьшать размер пошлин против ЕС ниже 15−20%

Президента США не устроило последнее предложение Европы снизить сборы на автомобили.

В ходе торговых переговоров с Европейским союзом президент США Дональд Трамп требует установить минимальные пошлины на европейские товары в диапазоне 15−20 процентов. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

«Ужесточение позиции президента США направлено на проверку болевого порога ЕС», — говорится в публикации.

Ранее, по данным FT, Вашингтон рассматривал возможность заключения соглашения с ЕС, предусматривающего базовый тариф в размере десяти процентов на основную часть товаров. Сообщается, что Трамп остался недоволен последним предложением Европы по снижению пошлин на автомобили.

Напомним, что в прошлую субботу, 12 июля, американский лидер уведомил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на все товары, импортируемые из ЕС.

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