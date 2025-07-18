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Россия официально прекратила действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Германией в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом говорится в опубликованном правительственном документе.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона “О международных договорах Российской Федерации” прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года», — указано в документе.

Министерству иностранных дел поручено уведомить немецкую сторону о принятом решении.

Ранее в июне МИД России заявлял, что причиной ситуации стала откровенно враждебная политика и милитаристские устремления правительства Германии.