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Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с Германией

Решение о прекращении сотрудничества принято в соответствии со статьей 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительствами России и Германии о военно-техническом сотрудничестве было подписано в Москве 14 июня 1996 года.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился прекратить действия соглашения с Германией о военно-техническом сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о прекращении сотрудничества принято в соответствии со статьей 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительствами России и Германии о военно-техническом сотрудничестве было подписано в Москве 14 июня 1996 года.

МИД России поручили уведомить Берлин о принятом решении.

В июне дипломатическое ведомство подчеркнуло, что такая ситуация сложилась из-за откровенно враждебной политики и милитаристских устремлений немецкого правительства. -0-