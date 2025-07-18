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Лукашенко подписал указ о дополнительном обеспечении армии в военное время

В военное время армия Беларуси получит дополнительную технику, включая беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 июля подписал указ № 282, предусматривающий дополнительные меры по обеспечению Вооруженных сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, включая беспилотные летательные аппараты, в период мобилизации и военное время. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ вносит изменения в положение о военно-транспортной обязанности, утвержденное указом от 14 августа 2001 года № 434.

В частности, теперь военно-транспортная обязанность распространяется не только на транспорт государственных органов и других организаций, но и на транспортные средства, полученные гражданами по договорам финансовой аренды (лизинга).

Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций — поставщиков транспорта, а также правила их учета при мобилизационном развертывании.

Минобороны получило полномочия по определению перечней запасных частей, инструментов и инвентаря, необходимых для эксплуатации поставляемых транспортных средств. Контроль за выполнением военно-транспортной обязанности будет осуществляться Советом Министров.

Ранее Александр Лукашенко также заявлял о том, что против Белоруссии уже несколько десятилетий ведется перманентная гибридная война.

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