Германия требует разоружения ХАМАС и отказа от аннексии

Мерц предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Он (Мерц — прим. URA.RU.) высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который бы учитывал как потребности Израиля в сфере безопасности, так и право палестинцев на самоопределение. Канцлер подчеркнул, что разоружение ХАМАС является необходимым условием. Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан», — сказал Корнелиус.
Пресс-секретарь правительства Германии также отметил, что Мерц выразил надежду на скорейшее достижение режима прекращения огня в секторе Газа и сделал заявление, что все остающиеся в плену у ХАМАС заложники, включая немецких граждан, должны быть немедленно освобождены. Кроме того, по словам Корнелиуса, канцлер призвал, чтобы гуманитарная помощь безопасным и достойным образом поступала к людям в Газе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 57 тысяч палестинцев в секторе Газа и порядка 1,5 тысячи израильтян, а также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.