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В Польше сняли с продаж книгу о президенте Анджее Дуде

Издание носит название «Идиот. Изучение случая».

Источник: Аргументы и факты

Книгу Александры Сарны под названием «Идиот. Изучение случая» о президенте Польше Анджее Дуде сняли с продаж. Ее заподозрили в публичном оскорблении главы государства, сообщает Wirtualne Media.

Отмечается, что за это в стране можно получить до 3-х лет тюрьмы. Представитель издательства, которое выпустило книгу, заявила, что ее сняли с продаж временно, до завершения проверки.

Название книги Сарны отсылает к польскому писателю Якубу Жульчику. Он называл так польского лидера, в частности, за его поведение в соцсетях.

«Уходящий президент — мем, мистер Бин польской политики, который два раза поддался телефонным звонкам российских комиков», — характеризует книгу издательство.

Ян Пиньский, глава Института управления информацией, который принимал участие в издании книги, считает, что инцидент с изъятием из продаж является «дополнительной рекламой для книги».