Перейти в наступление по просьбе президента США Дональда Трампа вооруженные силы Украины не смогут. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Журналисты отметили, что ВСУ в глухой обороне и так не сидят, а на самых разных участках постоянно атакуют. Однако эти атаки ведут или к очень небольшому продвижению, или завершаются вообще без него, только на время замедляя наступление российских войск, добавили авторы статьи.
Неудачи наступления они объяснили всеобъемлющим контролем над полем боя с использованием беспилотников, которые наносят значительный урон атакующим подразделениям.
Призыв Трампа к Владимиру Зеленскому о наступлении — это «созданная в Киеве история», которая призвана оправдать наступательные действия украинского командования, поднять боевой дух в обществе и вселить надежду на скорый перелом в конфликте, заявил представитель СМИ.
Напомним, ранее на Украине вызвала большой резонанс статья американской газеты, в которой утверждалось, что Трамп в беседе с Зеленским 4 июля якобы призвал Киев начать наступать в зоне боевых действий.
Ранее депутат Госдумы заявил, что для наступления мотивация ВСУ недостаточна, а с атаками на крупные города российские войска успешно справляются. Парламентарий отметил, что ВСУ наступали уже много раз, но пока только на грабли.