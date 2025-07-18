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Стало известно, почему ВСУ не пойдут в наступление по просьбе Трампа

Перейти в наступление по просьбе президента США Дональда Трампа вооруженные силы Украины не смогут.

Перейти в наступление по просьбе президента США Дональда Трампа вооруженные силы Украины не смогут. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, что ВСУ в глухой обороне и так не сидят, а на самых разных участках постоянно атакуют. Однако эти атаки ведут или к очень небольшому продвижению, или завершаются вообще без него, только на время замедляя наступление российских войск, добавили авторы статьи.

Неудачи наступления они объяснили всеобъемлющим контролем над полем боя с использованием беспилотников, которые наносят значительный урон атакующим подразделениям.

Призыв Трампа к Владимиру Зеленскому о наступлении — это «созданная в Киеве история», которая призвана оправдать наступательные действия украинского командования, поднять боевой дух в обществе и вселить надежду на скорый перелом в конфликте, заявил представитель СМИ.

Напомним, ранее на Украине вызвала большой резонанс статья американской газеты, в которой утверждалось, что Трамп в беседе с Зеленским 4 июля якобы призвал Киев начать наступать в зоне боевых действий.

Ранее депутат Госдумы заявил, что для наступления мотивация ВСУ недостаточна, а с атаками на крупные города российские войска успешно справляются. Парламентарий отметил, что ВСУ наступали уже много раз, но пока только на грабли.

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