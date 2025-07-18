Стало известно, почему ВСУ не пойдут в наступление по просьбе Трампа

Журналисты отметили, что ВСУ в глухой обороне и так не сидят, а на самых разных участках постоянно атакуют. Однако эти атаки ведут или к очень небольшому продвижению, или завершаются вообще без него, только на время замедляя наступление российских войск, добавили авторы статьи.