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Сийярто: Сикорский явно лишился здравого смысла

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в «воровстве и национализме», а также в том, что он якобы «годами саботирует работу ЕС» и теперь «угрожает выйти» оттуда.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В ответ Сийярто заявил, что его польский коллега лишился здравого смысла.

«Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны», — написал он в соцсети X.

Ранее сам Орбан заявлял, что Венгрия не собирается покидать Евросоюз. Однако, по его словам, если бы страна и вышла, «за ней бы последовали и другие».

Также Виктор Орбан заявил, что ЕС ожидает распад, если он сохранит текущую экономическую политику. По его словам, радикальные перемены возможны в течение двух-трех лет, но для этого необходима смена либеральных элит в Брюсселе на патриотические силы и проведение «чисток» по примеру США.

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