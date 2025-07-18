Сийярто: Сикорский явно лишился здравого смысла

Также Виктор Орбан заявил, что ЕС ожидает распад, если он сохранит текущую экономическую политику. По его словам, радикальные перемены возможны в течение двух-трех лет, но для этого необходима смена либеральных элит в Брюсселе на патриотические силы и проведение «чисток» по примеру США.