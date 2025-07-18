Сийярто: Сикорский явно лишился здравого смысла

В ответ Сийярто заявил, что его польский коллега лишился здравого смысла.
Ранее сам Орбан заявлял, что Венгрия не собирается покидать Евросоюз. Однако, по его словам, если бы страна и вышла, «за ней бы последовали и другие».
Также Виктор Орбан заявил, что ЕС ожидает распад, если он сохранит текущую экономическую политику. По его словам, радикальные перемены возможны в течение двух-трех лет, но для этого необходима смена либеральных элит в Брюсселе на патриотические силы и проведение «чисток» по примеру США.