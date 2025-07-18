Мерц исключил вступление Украины в ЕС во время конфликта

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не представляется возможным до прекращения боевых действий. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии в Берлине, передает ТАСС.
«Основной приоритет — завершение боевых действий. Затем мы обсудим вопрос восстановления Украины, что займет годы. Пока конфликт длится, вступление в ЕС исключено», — подчеркнул Мерц.
Напомним, 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в ЕС. 26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о старте переговоров по вопросу членства Украины в Евросоюзе.
Ранее Фридрих Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине. Вашингтон и Берлин в последние дни согласовали поставки систем Patriot Украине со стороны ЕС.