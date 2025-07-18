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Мерц исключил вступление Украины в ЕС во время конфликта

11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) не представляется возможным до прекращения боевых действий. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Румынии в Берлине, передает ТАСС.

«Основной приоритет — завершение боевых действий. Затем мы обсудим вопрос восстановления Украины, что займет годы. Пока конфликт длится, вступление в ЕС исключено», — подчеркнул Мерц.

Напомним, 11 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против вступления Украины в ЕС. 26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о старте переговоров по вопросу членства Украины в Евросоюзе.

Ранее Фридрих Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия Украине. Вашингтон и Берлин в последние дни согласовали поставки систем Patriot Украине со стороны ЕС.

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