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Косачев: Санкции ЕС нанесли удар по мировой арбитражной системе

Константин Косачев заявил, что ЕС пытается создать новый миропорядок, основанный на правилах Европы и НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Санкции Европейского союза нанесли мощный удар по всей мировой арбитражной системе. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Европа становится белым пятном на правовой карте мира, где действуют только свои правила, на которых предполагается основать новый миропорядок на правилах ЕС и НАТО», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Косачева, новый 18-й пакет антироссийских санкций вводит антиправовые инициативы, в рамках которых на территории стран Евросоюза не будут признаваться итоги арбитражных разбирательств с физлицами и компаниями из РФ. Это, как отметил вице-спикер Совфеда, является прямой дискриминацией по гражданству и национальности.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении депутата Госдумы Алексея Чепы, что Россия может нанести серьезный удар по экономике Евросоюза в качестве ответа на 18-й пакет санкций против РФ.

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