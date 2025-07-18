Косачев: Санкции ЕС нанесли удар по мировой арбитражной системе

По словам Косачева, новый 18-й пакет антироссийских санкций вводит антиправовые инициативы, в рамках которых на территории стран Евросоюза не будут признаваться итоги арбитражных разбирательств с физлицами и компаниями из РФ. Это, как отметил вице-спикер Совфеда, является прямой дискриминацией по гражданству и национальности.