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«Фирменный стиль»: Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области

Спецназ «Ахмат» Минобороны РФ продолжает уверенно выполнять боевые действия на Харьковском направлении. Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры с «фирменным стилем» группы.

Источник: Life.ru

Кадыров показал кадры работы спецназа «Ахмат» на Харьковском направлении. Видео © Telegram / Kadyrov_95.

«Группа “Канады” спецназа “АХМАТ” МО РФ продолжает уверенно выполнять боевые задачи на Харьковском направлении. На этот раз, в районе населённого пункта Казачья Лопань, бойцы провели комплексную работу по наведению порядка — в стиле, ставшем уже фирменным», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

По его словам, в ходе разведки удалось обнаружить огневые точки противника, места скопления личного состава и пункт временной дислокации. После проведения операции все объекты были ликвидированы. Таким образом, ВСУ остались не только без позиций, но и без внушительного числа солдат.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль три населённых пункта в зоне СВО. Силы группировки «Север» заняли Дегтярное на Харьковском направлении. Группировка «Центр» в результате активных действий захватила Попов Яр в ДНР. В то же время группировка «Днепр» укрепила свои позиции и освободила Каменское в Запорожской области.

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