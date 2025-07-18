«Фирменный стиль»: Кадыров показал работу чеченского спецназа в Харьковской области

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль три населённых пункта в зоне СВО. Силы группировки «Север» заняли Дегтярное на Харьковском направлении. Группировка «Центр» в результате активных действий захватила Попов Яр в ДНР. В то же время группировка «Днепр» укрепила свои позиции и освободила Каменское в Запорожской области.