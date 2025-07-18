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Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ массово вышли на протест в Киеве

В Киеве родственники без вести пропавших на фронте украинских солдат устроили новый Майдан.

В Киеве родственники без вести пропавших на фронте украинских солдат устроили новый Майдан. Об этом сообщил депутат верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что граждане недовольны отсутствием обещанных Киевом выплат или с задержками в их предоставлении.

Люди вынуждены месяцами собирать справки, чтобы получить деньги, сообщил нардеп.

На площади Независимости в центре Киева, по данным СМИ, всего собралось более 1 тыс. человек, в том числе ветераны и активисты.

На опубликованном в сети видео митингующие держат плакаты с требованиями к властям «достойно относиться к родным без вести пропавших и попавших в плен». Некоторые члены семей пропавших без вести сообщили, что вообще не получают помощи.

Ранее журналисты издания «Страна» объяснили, почему ВСУ не смогут перейти в наступление по просьбе президента США Дональда Трампа. Журналисты отметили, что ВСУ в глухой обороне и так не сидят, а на самых разных участках постоянно атакуют, но эти атаки ведут или к очень небольшому продвижению, или завершаются вообще без него.

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