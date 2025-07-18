Ранее журналисты издания «Страна» объяснили, почему ВСУ не смогут перейти в наступление по просьбе президента США Дональда Трампа. Журналисты отметили, что ВСУ в глухой обороне и так не сидят, а на самых разных участках постоянно атакуют, но эти атаки ведут или к очень небольшому продвижению, или завершаются вообще без него.