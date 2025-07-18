Сийярто считает, что Сикорский лишился здравого смысла из-за разжигания войны

Напомним, ранее Орбан назвал условие для выхода Венгрии из Евросоюза. Он заявил, что выход Будапешта из Европейского союза теоретически возможен, однако подобный сценарий сейчас не имеет практического смысла. Премьер также отметил, что нынешний ЕС «уже не тот», выразив сомнение в способности Евросоюза сохранить устойчивость. По его словам, общая европейская модель сталкивается с внутренним разложением и утратой эффективности.