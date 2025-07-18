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Сийярто считает, что Сикорский лишился здравого смысла из-за разжигания войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллега Радослав Сикорский лишился здравого смысла из-за военной пропаганды. Так Сийярто отреагировал на критику в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана со стороны главы МИД Польши.

Источник: Life.ru

«Министр иностранных дел Сикорский явно лишился здравого смысла из-за разжигания войны», — написал он в социальной сети Х.

Сикорский считает, что Орбан долгое время саботировал работу Евросоюза. Он также обвинил венгерского премьера в «воровстве и национализме».

Напомним, ранее Орбан назвал условие для выхода Венгрии из Евросоюза. Он заявил, что выход Будапешта из Европейского союза теоретически возможен, однако подобный сценарий сейчас не имеет практического смысла. Премьер также отметил, что нынешний ЕС «уже не тот», выразив сомнение в способности Евросоюза сохранить устойчивость. По его словам, общая европейская модель сталкивается с внутренним разложением и утратой эффективности.

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