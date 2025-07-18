Канцлер Германии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС до окончания СВО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз вряд ли станет возможным до окончания конфликта с Россией. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном. По словам Мерца, главным приоритетом для ЕС остается прекращение военных действий, и только после этого можно будет рассматривать вопрос о членстве Украины в объединении.