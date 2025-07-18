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Канцлер Германии заявил о невозможности вступления Украины в ЕС до окончания СВО

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз вряд ли станет возможным до окончания конфликта с Россией.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз вряд ли станет возможным до окончания конфликта с Россией. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном. По словам Мерца, главным приоритетом для ЕС остается прекращение военных действий, и только после этого можно будет рассматривать вопрос о членстве Украины в объединении.

Канцлер подчеркнул, что даже после завершения боевых действий восстановление Украины и ее интеграция в европейские структуры займут значительное время. «Этот процесс потребует многих лет», — отметил он. Мерц выразил поддержку Украине, подтвердив готовность Германии и ЕС содействовать ее послевоенному развитию.

Заявление германского канцлера прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий о будущем Украины в Европейском союзе. Ранее Киев неоднократно заявлял о стремлении ускорить процесс вступления, но в Брюсселе и ключевых столицах ЕС призывают к более осторожному подходу, связывая дальнейшие шаги с окончанием СВО и выполнением необходимых реформ.

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