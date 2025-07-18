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Экс-секретаря СНБО Украины Литвиненко назначат послом в Сербию

18 июля Владимир Зеленский назначил экс-главу минобороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО.

Источник: Аргументы и факты

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в ближайшем будущем займет должность посла Украины в Сербии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, пишет РИА Новости.

«Экс-секретарь СНБО Литвиненко теперь займет должность посла Украины в Сербии», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

18 июля Владимир Зеленский назначил экс-главу минобороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО.

Ранее сообщалось, что Рустем Умеров способен превратить страну в военный лагерь для дальнейшего противодействия России. Такое мнение в разговоре с aif.ru выскакал политолог Владимир Скачко.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.