В Колумбии сообщили о планах запретить гражданам участие в зарубежных конфликтах

«В данный момент мы продвигаем в конгрессе республики закон, который как раз направлен на урегулирование этой проблемы, чтобы избежать подобных случаев, которые, очевидно, нас тревожат, и не только в контексте Украины», — сказал заместитель министра журналистам в ответ на вопрос об участии граждан страны в конфликте на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».
Харамильо отметил, что для Колумбии недопустимо, чтобы колумбийцы отправлялись в третьи страны для участия в боевых действиях от имени иностранных государств.
Ранее в этот день президент страны Густаво Петро раскритиковал отправку наемников на Украину. Политик также призвал беречь жизни молодых людей, от гибели которых получают прибыль связанные с криминалом владельцы охранных предприятий.