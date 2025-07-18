В Колумбии сообщили о планах запретить гражданам участие в зарубежных конфликтах

«В данный момент мы продвигаем в конгрессе республики закон, который как раз направлен на урегулирование этой проблемы, чтобы избежать подобных случаев, которые, очевидно, нас тревожат, и не только в контексте Украины», — сказал заместитель министра журналистам в ответ на вопрос об участии граждан страны в конфликте на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».