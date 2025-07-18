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В Колумбии сообщили о планах запретить гражданам участие в зарубежных конфликтах

В Колумбии захотели на законодательном уровне запретить своим гражданам участвовать в иностранных конфликтах. Об этом 18 июля сообщил заместитель министра иностранных дел страны Маурисио Харамильо.

Источник: РИА "Новости"

«В данный момент мы продвигаем в конгрессе республики закон, который как раз направлен на урегулирование этой проблемы, чтобы избежать подобных случаев, которые, очевидно, нас тревожат, и не только в контексте Украины», — сказал заместитель министра журналистам в ответ на вопрос об участии граждан страны в конфликте на Украине. Его слова приводит «РИА Новости».

Харамильо отметил, что для Колумбии недопустимо, чтобы колумбийцы отправлялись в третьи страны для участия в боевых действиях от имени иностранных государств.

Ранее в этот день президент страны Густаво Петро раскритиковал отправку наемников на Украину. Политик также призвал беречь жизни молодых людей, от гибели которых получают прибыль связанные с криминалом владельцы охранных предприятий.