Трамп заявил, что телеведущий Киммел может лишиться своей передачи

Телеведущий и критик администрации Дональда Трампа Джимми Киммел может лишиться своей телепередачи вслед за закрытием программы «Позднее шоу» (The Late Show), которую ранее вел Стивен Кольбер. Об этом президент США сообщил в своей соцсети Truth Social.
Информацию о закрытии программы сообщил телеканал CBS. Известно, что «Позднее шоу» выходило в эфир более 30 лет.
«Очень рад, что Кольбер был уволен. Его талант был даже меньше, чем его рейтинги. Я слышал, что следующим будет Джимми Киммел. У него таланта еще меньше», — заявил Трамп.
Ранее американский президент назвал NBC одним из худших вещателей на телевидении.
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