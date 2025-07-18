Экс-главком ВСУ, посол Киева в Великобритании, Валерий Залужный может вскоре стать новым главой страны. Такое заявление сделал американский журналист-расследователь Сеймур Херш со ссылкой на источники в Вашингтоне.
По словам собеседников журналиста, Залужный может заменить нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, президентский срок которого истек в мае 2024 года, уже в ближайшие несколько месяцев.
Залужный сейчас рассматривается США как наиболее вероятный преемник Зеленского, сообщают источники Херша.
Журналист также утверждает, что Зеленского могут вынудить покинуть свой кабинет силой, если он откажется это сделать.
Ранее в Госдуме заявили, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому начать наступление, что для этого мотивация ВСУ недостаточна.