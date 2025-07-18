Bild: Трамп потребовал от Германии передать Киеву Patriot из собственных запасов

Изначально предполагалось, что Украина получит от американцев две системы Patriot, а Германия профинансирует восполнение запасов США. Теперь выяснилось, что ФРГ должна передать Киеву собственные Patriot, в то время как Бундесвер уже испытывает их нехватку. По данным газеты, Трамп не намерен делиться системами, которые есть у американской армии. Таким образом, Германии придется не только передать свои зенитно-ракетные комплексы, но затем еще закупить их у США для пополнения собственных запасов.
По информации источников Bild, обсуждается вариант, при котором Швейцария, которая стоит в очереди на получение системы Patriot, уступит ее Украине, а Германия оплатит расходы. Однако комплекс находится на стадии доработки и поступит только через 6−8 месяцев. Германская сторона также изучает возможность передачи одной системы Patriot из собственных запасов, но в таком случае ей придется заказать ее у американцев для Бундесвера, а на это уйдут годы.
Армия ФРГ уже сейчас сталкивается с нехваткой средств ПВО, прежде всего Patriot. Три системы переданы Киеву, две размещены в Польше для защиты аэропорта, через который осуществляется транспортировка военной продукции на Украину. Еще три системы в настоящее время модернизируются и пока не могут использоваться, одна нужна для обучения военных. Остается три готовых к применению комплекса Patriot, а в случае передачи Киеву одного из них — всего две системы.
14 июля Трамп сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Украине, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. Как заявил американский президент, поставки будут включать 17 систем Patriot.