Bild: Трамп потребовал от Германии передать Киеву Patriot из собственных запасов

Армия ФРГ уже сейчас сталкивается с нехваткой средств ПВО, прежде всего Patriot. Три системы переданы Киеву, две размещены в Польше для защиты аэропорта, через который осуществляется транспортировка военной продукции на Украину. Еще три системы в настоящее время модернизируются и пока не могут использоваться, одна нужна для обучения военных. Остается три готовых к применению комплекса Patriot, а в случае передачи Киеву одного из них — всего две системы.