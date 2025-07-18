В постпредстве России заявили, что санкции Евросоюза обречены на провал и подорвут лишь экономику самого ЕС

«Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету, “пакет” нелегитимных ограничительных мер. Слово “вымучил” в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны — члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике “сокрушительный удар”. Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС», — говорится в заявлении российской миссии.