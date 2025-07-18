«Евросоюз вымучил очередной, 18-й по счету, “пакет” нелегитимных ограничительных мер. Слово “вымучил” в данном случае не является просто фигурой речи, а реально отражает тот изнурительный процесс, на который каждый раз обрекают себя страны — члены ЕС в напрасной надежде нанести российской экономике “сокрушительный удар”. Вновь приходится констатировать, что все подобные усилия изначально обречены на провал. Они не только не будут иметь ожидаемого эффекта, но продолжат ухудшать и без того плачевное состояние экономики самого ЕС», — говорится в заявлении российской миссии.
В ней подчеркнули, что вводимые ограничения на импорт из третьих стран нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, «неизбежно приведут к росту цен на топливо на рынке ЕС». Это повлечет «дальнейшее снижение конкурентоспособности европейской экономики».
Они также обратили внимание, что «на фоне затяжной стагнации и острых бюджетных проблем эксперты заговорили о реальной угрозе банкротства Франции — второй по величине экономики ЕС», и что «на критически высоком уровне находятся показатели госдолга и дефицита госбюджетов» ряда государств сообщества.
Ранее ЕС принял 18-й пакет санкций, направленный на нефтяной и банковский сектора российской экономики. Он, в частности, включает запрет странам ЕС закупать нефтепродукты из российской нефти, если они произведены не в США, Великобритании и Канаде, а также ввел рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», три из четырех ниток которых уничтожены в результате диверсии.
ЕС также объявил о «понижении потолка цен на российскую нефть», с $60 до $47,6 за баррель, а также включил в свой черный список 105 танкеров, которые перевозят российскую нефть по рыночным контрактам, не обращая внимание на попытки установить потолок цен. ЕС также запретил европейским финансовым организациям любые транзакции с ранее отключенными от SWIFT 23 российскими банками и распространил эти ограничения еще на 22 банка. -0-