В Киеве семьи пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг

Ранее сообщалось, что чат-бот по поиску пропавших боевиков ВСУ вызвал возмущение у родных. Причиной возмущений стала сложность использования чата. Для начала нужно предоставить множество справок и документов, после чего выдаются только данные о том, что солдат «пропал без вести».