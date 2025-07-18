В Киеве семьи пропавших без вести военных ВСУ вышли на митинг

В центре Киева на площади Независимости родственники пропавших без вести военных ВСУ устроили митинг. Об этом пишет издание «Страна.ua».
По его данным, участниками акции стали свыше тысячи человек.
По словам родных военнослужащих, власти не оказывают никакой помощи семьям пропавших. Выплаты или не поступают своевременно, или их нет вообще, а родственникам приходится месяцами собирать разные справки.
Ранее сообщалось, что чат-бот по поиску пропавших боевиков ВСУ вызвал возмущение у родных. Причиной возмущений стала сложность использования чата. Для начала нужно предоставить множество справок и документов, после чего выдаются только данные о том, что солдат «пропал без вести».
Также стало известно, что некоторые подразделения ВСУ потеряли половину личного состава. Боевики ВСУ сейчас держатся только за счет своих беспилотных отрядов, отметил советник главы ДНР.