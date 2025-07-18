Семьи пропавших без вести ВСУшников устроили митинг в Киеве из-за выплат

Другая женщина, чей брат пропал более года назад, отметила, что выплаты семьям пропавших являются не подачкой, а прямой обязанностью государства. Она добавила, что задержки этих выплат на полгода и более представляют собой не просто бюрократические проволочки, а проявление неуважения к семьям, пережившим такое горе.