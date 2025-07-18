На площади Независимости собралось более тысячи человек, включая ветеранов и активистов. Участники акции держали плакаты с призывами к властям «достойно относиться к родным без вести пропавших и попавших в плен». По словам некоторых участников, им приходится месяцами собирать необходимые документы, что приводит к задержкам или полному отсутствию помощи.
«Подавали запрос. Пришёл ответ, что ничего о нём неизвестно», — рассказала одна из митингующих, чей сын пропал без вести.
Другая женщина, чей брат пропал более года назад, отметила, что выплаты семьям пропавших являются не подачкой, а прямой обязанностью государства. Она добавила, что задержки этих выплат на полгода и более представляют собой не просто бюрократические проволочки, а проявление неуважения к семьям, пережившим такое горе.
Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход выразила сомнения в искренности стремления киевских властей к мирному урегулированию конфликта, указав на большие потери в рядах Вооружённых сил Украины. Она отметила, что украинская сторона не относится к переговорному процессу серьёзно. Также Скороход заявила, что власти умалчивают о реальных потерях. Британский аналитик Александр Меркурис, ссылаясь на источник в ВСУ, сообщил о критическом положении украинских батальонов, вызванном снижением морального духа, значительными потерями и разочарованием в западной военной помощи.