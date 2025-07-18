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Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

Адаптеры, лямки, фиксаторы и другие аналогичные приспособления больше не считаются детскими удерживающими системами.

Источник: Аргументы и факты

В России ужесточили правила перевозки детей в автомобилях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, адаптеры, лямки, фиксаторы и другие аналогичные приспособления больше не считаются детскими удерживающими системами.

В ПДД теперь закреплено четкое определение «детской удерживающей системы (устройства)» — это специальная конструкция, предназначенная для безопасной перевозки детей в транспортных средствах. При этом подчеркивается, что различные дополнительные аксессуары (лямки, адаптеры, накладки и т. п.) не являются заменой полноценным удерживающим устройствам.

Требования к таким системам регулируются техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Новые правила направлены на повышение безопасности детей в автомобилях и предотвращение использования ненадежных средств фиксации.

Ранее сообщалось, что в России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению.