Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В России ужесточили правила перевозки детей в автомобилях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, адаптеры, лямки, фиксаторы и другие аналогичные приспособления больше не считаются детскими удерживающими системами.
В ПДД теперь закреплено четкое определение «детской удерживающей системы (устройства)» — это специальная конструкция, предназначенная для безопасной перевозки детей в транспортных средствах. При этом подчеркивается, что различные дополнительные аксессуары (лямки, адаптеры, накладки и т. п.) не являются заменой полноценным удерживающим устройствам.
Требования к таким системам регулируются техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Новые правила направлены на повышение безопасности детей в автомобилях и предотвращение использования ненадежных средств фиксации.
Ранее сообщалось, что в России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению.