Правительство РФ ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В ПДД теперь закреплено четкое определение «детской удерживающей системы (устройства)» — это специальная конструкция, предназначенная для безопасной перевозки детей в транспортных средствах. При этом подчеркивается, что различные дополнительные аксессуары (лямки, адаптеры, накладки и т. п.) не являются заменой полноценным удерживающим устройствам.