В Вашингтоне рассматривают сценарий принудительной смены власти на Украине. Журналист Сеймур Херш в своем блоге на Substack, ссылаясь на источники в американской столице, утверждает, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является бывший главнокомандующий украинской армией и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный.
Согласно информации, предоставленной журналистом, Залужный, уволенный Зеленским после его высказываний о тупиковой ситуации в зоне боейвых действий, сейчас видится как наиболее подходящая кандидатура на должность главы государства.
«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамппримет такое решение», — пишет Херш.
Он также отмечает, что в случае отказа Зеленского от добровольной отставки, «его уберут силой. Мяч на его стороне».
Херш подчеркивает, что значительная часть политического истеблишмента в Вашингтоне и на Украине разделяет мнение о необходимости скорейшего прекращения эскалации воздушного конфликта с Россией, пока еще сохраняется возможность достижения договоренностей с президентом Владимиром Путиным.