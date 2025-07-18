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Журналист Херш: Залужный может заменить Зеленского в ближайшие месяцы

США могут заставить Зеленского уйти, если он не сделает это добровольно, считает.

Источник: Аргументы и факты

В Вашингтоне рассматривают сценарий принудительной смены власти на Украине. Журналист Сеймур Херш в своем блоге на Substack, ссылаясь на источники в американской столице, утверждает, что наиболее вероятным кандидатом на пост президента Украины является бывший главнокомандующий украинской армией и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный.

Согласно информации, предоставленной журналистом, Залужный, уволенный Зеленским после его высказываний о тупиковой ситуации в зоне боейвых действий, сейчас видится как наиболее подходящая кандидатура на должность главы государства.

«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамппримет такое решение», — пишет Херш.

Он также отмечает, что в случае отказа Зеленского от добровольной отставки, «его уберут силой. Мяч на его стороне».

Херш подчеркивает, что значительная часть политического истеблишмента в Вашингтоне и на Украине разделяет мнение о необходимости скорейшего прекращения эскалации воздушного конфликта с Россией, пока еще сохраняется возможность достижения договоренностей с президентом Владимиром Путиным.

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