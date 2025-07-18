Зеленский оказался под угрозой отставки из-за забытого всеми преемника

Конфликт Зеленского и Залужного произошел после расхождений во мнениях относительно боевых действий против РФ и хода конфликта. Назначенный главкомом в 2021 году Валерий Залужный после успешной обороны Киева стал национальным героем, но в ноябре 2023-го публично заявил о «патовой ситуации» на фронте, вызвав резкое несогласие президента Зеленского. Противостояние между штабом главкома и администрацией президента нарастало, а рейтинг Залужного (до 70% украинцев поддерживали его) делал его политическим конкурентом. В феврале 2024 года Залужный был снят с должности главнокомандующего, а в мае Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании — эксперты назвали это переводом потенциального конкурента в дипломатическое «дальнее плавание».