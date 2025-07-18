Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов

Как отмечает Bild, президент США заявил, что одних финансовых вливаний недостаточно. По его мнению, европейские союзники должны не только делиться своими запасами, но и закупать новое вооружение исключительно у США. В то же время в Германии уже фиксируется дефицит систем ПВО, что может осложнить выполнение подобных требований.