В Колумбии решили жестко карать граждан за наемничество

В Колумбии обеспокоены ситуацией вокруг своих граждан, которые отправляются воевать в другие страны, в том числе, на Украину. Поэтому власти намерены законодательно запретить наемничество, сообщил замглавы МИД страны Маурисио Харамильо Хассир, передает ТАСС.
«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать. Сейчас мы продвигаем в Конгрессе законопроект, чтобы урегулировать этот вопрос и предотвратить такие ситуации», — пояснил дипломат.
Он также отметил, что колумбийцы воюют не только в рядах ВСУ. Они принимают участие в конфликтах и в других странах. Хассир заявил, что есть «другие места, откуда приходят новости об убитых колумбийцах». По его словам, нередки случаи, когда граждан его страны обманывали «ложными обещаниями».
По данным пророссийского подполья, в Херсонской и Запорожской областях большинство наемников представляют страны Латинской Америки, в частности, Колумбии. Хассир подчеркнул, что страна должна перейти к «комплексной человеко-ориентированной системе безопасности». А для этого необходимо урегулировать вопрос с наемничеством.
Ранее «МК» писал, что посольство Украины в Перу, курирующее также связи с Эквадором и Колумбией, ведет набор иностранных наемников для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.