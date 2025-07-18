В Колумбии решили жестко карать граждан за наемничество

Он также отметил, что колумбийцы воюют не только в рядах ВСУ. Они принимают участие в конфликтах и в других странах. Хассир заявил, что есть «другие места, откуда приходят новости об убитых колумбийцах». По его словам, нередки случаи, когда граждан его страны обманывали «ложными обещаниями».