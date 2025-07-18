«Он уйдёт силой»: Журналист Херш допустил насильственный сценарий для Зеленского

«Один из американских чиновников, причастных к этому, сказал мне: “Он уйдёт силой. Мяч на его стороне”. Многие в Вашингтоне и на Украине считают, что эскалация воздушной войны с Россией должна быть прекращена как можно скорее, пока ещё есть шанс договориться с президентом Владимиром Путиным», — цитирует осведомлённый источник в Вашингтоне журналист.