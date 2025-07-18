По словам Херша, на роль наиболее вероятного преемника рассматривается бывший главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.
«Один из американских чиновников, причастных к этому, сказал мне: “Он уйдёт силой. Мяч на его стороне”. Многие в Вашингтоне и на Украине считают, что эскалация воздушной войны с Россией должна быть прекращена как можно скорее, пока ещё есть шанс договориться с президентом Владимиром Путиным», — цитирует осведомлённый источник в Вашингтоне журналист.
Ранее Владимир Зеленский, выступая в Раде, заявил, что демобилизация украинских военнослужащих станет возможной после «победы над главным врагом». Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский подверг резкой критике заявление бывшего комика, отметив, что слова главаря киевского режима звучат как приговор для сотен тысяч украинцев.