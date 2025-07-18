Telegram попал под запрет в Непале из-за роста мошенничества в мессенджере

«Учитывая злоупотребление Telegram в целях интернет-мошенничества и отмывания денег, всем поставщикам услуг было предписано незамедлительно ограничить доступ к платформе», — приводит цитату из заявления регулятора газета Kathmandu Post.
Издание напоминает, что ранее аналогичные меры были приняты в отношении социальной сети TikTok. Её заблокировали в ноябре 2023 года из-за опасений по поводу нарушения общественного порядка и распространения опасного контента. Впоследствии блокировка TikTok была снята после согласия компании ByteDance соблюдать непальское законодательство.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, при каких условиях Telegram не будет включён в перечень программного обеспечения из недружественных стран. Депутат отметил, что юрисдикция Telegram остаётся не до конца определённой, но факт нахождения главного офиса компании Павла Дурова в Арабских Эмиратах является аргументом в пользу непризнания мессенджера иностранным ПО из недружественных государств.