Telegram попал под запрет в Непале из-за роста мошенничества в мессенджере

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, при каких условиях Telegram не будет включён в перечень программного обеспечения из недружественных стран. Депутат отметил, что юрисдикция Telegram остаётся не до конца определённой, но факт нахождения главного офиса компании Павла Дурова в Арабских Эмиратах является аргументом в пользу непризнания мессенджера иностранным ПО из недружественных государств.