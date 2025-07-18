Стало известно, сколько у ВСУ осталось Abrams полученных от США

Несмотря на репутацию Abrams как одного из самых современных и надежных танков в мире, их применение на Украине столкнулось с серьезными трудностями. Проблемы включают в себя отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки, нехватку квалифицированных технических специалистов, а также недостаток обученного персонала и сопутствующей техники.