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Стало известно, сколько у ВСУ осталось Abrams полученных от США

Вооруженные силы Украины лишились 27 танков Abrams из партии, переданной США.

Вооруженные силы Украины лишились 27 танков Abrams из партии, переданной США. По данным журнала The National Interest, в строю осталось только четыре единицы этой бронетехники.

Несмотря на репутацию Abrams как одного из самых современных и надежных танков в мире, их применение на Украине столкнулось с серьезными трудностями. Проблемы включают в себя отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки, нехватку квалифицированных технических специалистов, а также недостаток обученного персонала и сопутствующей техники.

Эксперты издания отмечают, что совокупность этих факторов привела к низкой эффективности Abrams на передовой. В настоящее время обсуждаются возможные причины столь значительных потерь и перспективы дальнейшего использования оставшихся машин.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.