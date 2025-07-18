Вооруженные силы Украины лишились 27 танков Abrams из партии, переданной США. По данным журнала The National Interest, в строю осталось только четыре единицы этой бронетехники.
Несмотря на репутацию Abrams как одного из самых современных и надежных танков в мире, их применение на Украине столкнулось с серьезными трудностями. Проблемы включают в себя отсутствие авиационной и артиллерийской поддержки, нехватку квалифицированных технических специалистов, а также недостаток обученного персонала и сопутствующей техники.
Эксперты издания отмечают, что совокупность этих факторов привела к низкой эффективности Abrams на передовой. В настоящее время обсуждаются возможные причины столь значительных потерь и перспективы дальнейшего использования оставшихся машин.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.