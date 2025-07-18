Колумбия займётся решением проблемы отправки граждан в качестве наёмников

Он добавил, что в настоящее время в Конгрессе продвигается законопроект, направленный на урегулирование данной проблемы и предотвращение подобных ситуаций. Заместитель министра подчеркнул, что правительство обеспокоено не только ситуацией на Украине, но и сообщениями о колумбийцах, погибших или обманутых в других регионах мира.