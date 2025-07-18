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Колумбия займётся решением проблемы отправки граждан в качестве наёмников

Правительство Колумбии намерено урегулировать проблему отправки колумбийских граждан в другие страны для участия в военных конфликтах в качестве наёмников. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Колумбии Маурисио Харамильо Хассир, пишет ТАСС.

Источник: Life.ru

«Президент Колумбии ясно дал понять, что для нас отправка колумбийцев в третьи страны, чтобы они сражались за чужие армии, — тема, которую власти хотели бы урегулировать», — отметил Харамильо Хассир.

Он добавил, что в настоящее время в Конгрессе продвигается законопроект, направленный на урегулирование данной проблемы и предотвращение подобных ситуаций. Заместитель министра подчеркнул, что правительство обеспокоено не только ситуацией на Украине, но и сообщениями о колумбийцах, погибших или обманутых в других регионах мира.

Напомним, ранее президент Колумбии выступил против отправки наёмников на Украину. Густаво Петро в соцсети X раскритиковал наёмничество, назвав этот феномен «ограблением нации». Лидер подчеркнул необходимость беречь жизни граждан и бюджетные ресурсы, призвав прекратить практику вовлечения колумбийцев в чужие военные конфликты.