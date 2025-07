Сеймур Херш в разные годы работал в агентстве Associated Press и газете The New York Times. В 1970 году получил Пулитцеровскую премию за расследование об убийстве мирных жителей американскими военнослужащими во время Вьетнамской войны. В последние годы заявлял в том числе о причастности США к подрыву «Северных потоков» и вине Владимира Зеленского в растрате средств, которые Вашингтон выделил Киеву на закупку топлива.