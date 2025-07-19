Как добавил Сеймур Херш в публикации на платформе Substack, Владимир Зеленский покинет должность, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Один из собеседников журналиста также сказал, что Зеленского могут лишить должности «при помощи силы».
Сеймур Херш в разные годы работал в агентстве Associated Press и газете The New York Times. В 1970 году получил Пулитцеровскую премию за расследование об убийстве мирных жителей американскими военнослужащими во время Вьетнамской войны. В последние годы заявлял в том числе о причастности США к подрыву «Северных потоков» и вине Владимира Зеленского в растрате средств, которые Вашингтон выделил Киеву на закупку топлива.