Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил допросом 94-летнему основателю News Corporation Мердоку

Угроза связана с публикацией, в которой утверждалось, что Трамп якобы высказывал поздравления в адрес Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться допроса основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках планируемого судебного разбирательства о клевете против газеты The Wall Street Journal, принадлежащей бизнесмену. Об этом Трамп сообщил на своей платформе Truth Social.

«Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт», — написал Трамп.

Его заявление связано с публикацией, в которой утверждалось, что он якобы высказывал поздравления в адрес Джеффри Эпштейна.

По словам Трампа, он заранее предупредил 94-летнего Мердока о недостоверности статьи, заявив, что материал является фейком, и требовал его не публиковать. Несмотря на это, WSJ все же выпустила текст, что и стало поводом для планируемого иска.

Ранее Трамп заявил, что Минюсту и ФБР необходимо обнародовать ранее нераскрытые данные по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна, если они у них есть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше