Трамп пригрозил допросом 94-летнему основателю News Corporation Мердоку

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен добиться допроса основателя медиахолдинга News Corporation Руперта Мердока в рамках планируемого судебного разбирательства о клевете против газеты The Wall Street Journal, принадлежащей бизнесмену. Об этом Трамп сообщил на своей платформе Truth Social.
«Жду с нетерпением, как добьюсь показаний Руперта Мердока в рамках моего иска к его куче мусора, газете WSJ. Интересный получится опыт», — написал Трамп.
Его заявление связано с публикацией, в которой утверждалось, что он якобы высказывал поздравления в адрес Джеффри Эпштейна.
По словам Трампа, он заранее предупредил 94-летнего Мердока о недостоверности статьи, заявив, что материал является фейком, и требовал его не публиковать. Несмотря на это, WSJ все же выпустила текст, что и стало поводом для планируемого иска.