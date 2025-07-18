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Чиновники Белого дома отказались отвечать на вопросы о здоровье Байдена

Три бывших чиновника администрации Джо Байдена отказались отвечать на вопросы конгресса о когнитивном здоровье экс-президента, сославшись на право не свидетельствовать против себя.

Три бывших чиновника администрации Джо Байдена отказались отвечать на вопросы конгресса о когнитивном здоровье экс-президента, сославшись на право не свидетельствовать против себя. Об этом сообщает New York Post.

Республиканцы в конгрессе проводят расследование, пытаясь выяснить, мог ли Байден эффективно руководить страной в связи с возможными проблемами со здоровьем. Несмотря на неоднократные публичные случаи, когда экс-президент демонстрировал признаки снижения когнитивных способностей, представители его администрации ранее отрицали наличие серьезных нарушений.

Издание уточняет, что Энни Томасини, занимавшая пост заместителя главы аппарата президента, стала третьим экс-чиновником, который воспользовался пятой поправкой к Конституции США во время дачи показаний.

Ранее сообщалось, что Байден признал использование автопера для помилования.

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