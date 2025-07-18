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Крупное месторождение ранее неизвестного редкоземельного минерала найдено в Китае

По словам руководителя исследовательской группы Чжао Лайши, находка свидетельствует о сложной геохимической структуре и богатом ресурсном потенциале этого уникального месторождения.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа китайских геологов обнаружила крупное месторождение ранее неизвестного редкоземельного минерала в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на Синьхуа.

Новый минерал, получивший официальное название Huanghoite-(Nd) от Международной минералогической ассоциации, представляет собой карбонатный минерал с высоким содержанием неодима, ключевого элемента, применяемого в производстве электродвигателей для электромобилей и морских ветрогенераторов.

Открытие сделали специалисты Уханьского геологоразведочного университета и Института геологических изысканий Внутренней Монголии. Залежи были обнаружены в центральной части основного рудного тела крупнейшего в мире месторождения редкоземельных металлов Баян-Обо.

По словам руководителя исследовательской группы Чжао Лайши, находка свидетельствует о сложной геохимической структуре и богатом ресурсном потенциале этого уникального месторождения. -0-

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