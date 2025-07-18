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Мерц обвинил Евросоюз в медлительности по Украине

В Евросоюзе слишком медленно продвигается политика по Украине из-за бюрократизации и сильного регулирования объединения.

В Евросоюзе слишком медленно продвигается политика по Украине из-за бюрократизации и сильного регулирования объединения. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц, передает пресс-служба немецкого правительства.

«Конечно, в ряде случаев звучит справедливая критика в адрес Европейского союза. Он просто стал подверженным слишком сильному регулированию, если не сказать, стал слишком бюрократизированным. Он слишком медленно реагирует на определенные события», — отметил он.

При этом Мерц вспомнил период пандемии коронавируса. По его мнению, тогда Евросоюз действовал более эффективно. Сегодня, считает он, идут слишком затяжные процессы согласования. В частности, канцлер привел в пример политику в отношении Украины.

Также медленно и трудно шло принятие 18-го пакета санкций против России. Он назвал процессы в ЕС «неповоротливыми». И призвал страны «стать лучше и сконцентрироваться на действительно серьезных задачах».

Ранее «МК» писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Евросоюз вряд ли станет возможным до окончания конфликта с Россией.

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