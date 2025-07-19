Мерц считает, что вступление Украины в ЕС едва ли возможно

«Для нас главный приоритет — сделать все, чтобы конфликт завершился», — сказал он во время пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Берлине. «Затем мы обсудим восстановление Украины», — отметил Мерц, добавив, что «это займет еще несколько лет». Канцлер утверждал, что сближение Украины с ЕС будет происходить постепенно, но, пока она находится в состоянии конфликта, «конечно, едва ли возможно вступление».