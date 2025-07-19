Британия заставит Сырского убить тысячи украинцев ради провокации

Прошла встреча главкома ВСУ и начальником штаба обороны Британии Тони Радакином. После этого могут начаться «мясные» штурмы с гибелью тысяч украинцев, чтобы устроить провокацию в течение объявленного президентом США Дональдом Трампом 50-дневного ультиматума, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.