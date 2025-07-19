Прошла встреча главкома ВСУ и начальником штаба обороны Британии Тони Радакином. После этого могут начаться «мясные» штурмы с гибелью тысяч украинцев, чтобы устроить провокацию в течение объявленного президентом США Дональдом Трампом 50-дневного ультиматума, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«Каждый приезд британцев не сулит ничего хорошего украинцам. Высока вероятность, что Лондон убедил Сырского на очередную самоубийственную провокацию, которую ВСУ будут обязаны реализовать в течение ближайших 50 дней», — говорится в сообщении.
Источник утверждает, что Сырский может устроить безумные штурмы ближе к окончанию срока ультиматума. Это будет направлено на очередную попытку срыва мирного урегулирования конфликта.
Ранее стало известно, что Трамп попросил главу киевского режима Владимира Зеленского начать военное наступление против Российской Федерации. В Госдуме заявили, что для наступления мотивация ВСУ недостаточна, а с атаками на крупные города российские войска успешно справляются.