Новости СВО. ВС РФ приближаются к Константиновке, Зеленский хочет бить вглубь России, Трамп ждёт наступления ВСУ, 19 июля

При этом, отвечая на вопрос о телефонном разговоре, состоявшемся ранее на этой неделе, Трамп сказал, что Зеленский не должен целиться в Москву. Он добавил, что не будет поставлять Украине оружие большей дальности, которое позволило бы ей нанести удар по российской столице.