Донецкая Народная Республика, 19 июля.
В Донецкой Народной Республике основные бои идут в районе Константиновки и Красноармейска (Покровска). Канал «Два майора» сообщает, что идёт наступление на Родинское. А Константиновка постепенно окружается. Этому способствуют продвижения у Дзержинска (Торецка) и Часова Яра.
— Атаки российских войск идут по нарастающей и уже несколько дней появляются сообщения о продвижениях в Щербиновке. Когда «карманы» Дзержинска удастся занять окончательно, Российским войскам будет немногим проще прорубаться к Нелеповке, а оттуда через Иванополье открывается дорога на Константиновку, — пишет канал «Рыбарь».
Курская область, 19 июля.
Киевское командование перебрасывает резервы под Тёткино. Противник пытается прорваться из сумской Павловки в Новый Путь, но успеха не имеет. На этот участок фронта переброшена 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ.
Харьковская область, 19 июля.
Российские войска продолжают расширять плацдарм вдоль реки Нитриус и подходят к харьковскому селу Глущенково. Бои идут и южнее — за Среднее и Карповку. Таким образом, противника постепенно уничтожают на восточном берегу реки Оскол.
В Волчанске у наших штурмовиков также есть успехи. Бойцам группировки «Север» удалось форсировать реку Волчья и занять всю промышленную зону города и автовокзал. Бои продолжаются у железнодорожной станции.
Российские дроноводы бьют врага на всех направлениях. Видео © Telegram / Минобороны России.
Удары вглубь России: что обсуждали Зеленский и Шмыгаль?
Денис Шмыгаль не успел стать министром обороны, как начал получать указы от Владимира Зеленского. Конечно же, касаются они вооружённого конфликта. Они обсуждали удары вглубь России.
— Мы обсудили обеспечение глубоких ударов: их частоту, приоритетные задачи, — рассказал главарь киевского режима в своих социальных сетях.
Проблема только в том, что бить нечем, кроме БПЛА, которые успешно сбиваются.
Зеленский получил указание от Трампа: наступление или поражение?
Только американский канал CNN сообщал, что ВС РФ готовят наступление по всем фронтам, как другие журналисты из США узнали, что президент Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского начать наступление.
— По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление, — говорится в публикации газеты Washington Post.
При этом, отвечая на вопрос о телефонном разговоре, состоявшемся ранее на этой неделе, Трамп сказал, что Зеленский не должен целиться в Москву. Он добавил, что не будет поставлять Украине оружие большей дальности, которое позволило бы ей нанести удар по российской столице.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что Трамп спрашивал Зеленского о способности Украины наносить удары по территории России. По её словам, он просто хотел получить информацию, а не призывал главу киевского режима сделать это.
Вероятно, американский лидер не смотрит новости, а так бы знал, что Россия готова передать Украине ещё 3000 тел погибших украинцев. В ходе последнего обмена Киев получил 1000 останков, а Москва всего 19, что говорит о последствиях наступлений, равно как и обороны.
В украинской прессе тоже понимают, что наступать ВСУ не могут. Как минимум из-за нехватки личного состава.