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Трамп заявил о быстром угасании БРИКС из-за угроз ввести пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС «быстро угасает».

Президент США Дональд Трамп заявил, что объединение БРИКС «быстро угасает». По его словам, это произошло после его обещания ввести 10% торговые пошлины против стран-участниц группы.

Выступая на церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют, Трамп отметил, что БРИКС пыталась подорвать глобальное доминирование доллара, но после его заявления о возможных санкциях активность организации резко снизилась.

«Но БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился», — сказал глава Белого дома.

Трамп не уточнил, о какой именно встрече стран БРИКС шла речь, но подчеркнул, что после его заявления о пошлинах интерес к деятельности объединения значительно уменьшился.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов.

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