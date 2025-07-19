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Губернатор проверил работу фонда «Защитники Отечества»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе рабочей поездки посетил отдел Государственного фонда «Защитники Отечества» в городе Гвардейске.

Источник: КалининградLive

Глава региона обсудил с руководителем филиала Раисой Кривченковой деятельность учреждения, подчеркнув значимость своевременной и качественной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Беспрозванных особо отметил необходимость индивидуального подхода к каждому обращению и выстроенной системы взаимодействия между ведомствами для эффективного решения возникающих вопросов.

Филиал расположен в одном здании с управлением социальной защиты населения и центром социальной поддержки, обеспечивая удобство обращения для нуждающихся в поддержке жителей.