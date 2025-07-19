Губернатор проверил работу фонда «Защитники Отечества»

Глава региона обсудил с руководителем филиала Раисой Кривченковой деятельность учреждения, подчеркнув значимость своевременной и качественной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.
Беспрозванных особо отметил необходимость индивидуального подхода к каждому обращению и выстроенной системы взаимодействия между ведомствами для эффективного решения возникающих вопросов.
Филиал расположен в одном здании с управлением социальной защиты населения и центром социальной поддержки, обеспечивая удобство обращения для нуждающихся в поддержке жителей.