Российские ПВО сбили 87 украинских дронов за вечер

Российские системы противовоздушной обороны за вечер 18 июля уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, воздушные атаки фиксировались с 18:15 до 23:05 по московскому времени.
Наибольшее количество дронов — 48 единиц — сбили над Брянской областью. Еще 12 беспилотников нейтрализовали над Орловской областью, 10 — над Калужской, 8 — над Ростовской. На подлете к Москве перехватили 5 аппаратов, включая два, направлявшихся непосредственно к столице. По одному дрону уничтожили над Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.
Напомним, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Рыльска Курской области, используя беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Ранее сообщалось, что в аэропорту российского города ввели временные ограничения на полеты.