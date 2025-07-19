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Беспрозванных выслушал жалобы жителей Гвардейского округа

18 июля под руководством губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных прошло совещание с участием представителей органов власти и местных жителей Гвардейского района.

Источник: KaliningradToday

Встреча прошла в формате открытого диалога, на которой обсудили актуальные вопросы развития инфраструктуры и улучшение условий проживания в округе.

Важнейшие темы обсуждения:

— Реконструкция моста: Администрация разработала проект реконструкции моста через реку Преголя, имеющего ключевое значение для города. Проект представлен на утверждение бюджетной комиссии осенью 2025 года.

— Модульная станция водоподготовки: Планируется установка современной установки очистки воды на ул. Зеленой поселка Озерки.

— Ремонт водопровода: Будет отремонтировано около трех километров водопроводных сетей.

— Развитие спорта: Выделены средства на создание «умной» спортивной площадки возле школы № 1 имени И. Прокопенко.

— Медицинские нужды: Гвардейской центральной районной больнице приобретены современные аппараты УЗИ и оборудование для лор-процедур.

Также поднимались вопросы поддержки семей участников специальной военной операции, улучшения состояния дорог и благоустройство населенных пунктов. По итогам встречи губернатором даны конкретные поручения соответствующим службам.

«Продолжаем комплексную работу по улучшению уровня жизни в Гвардейском районе. Обеспечение водой высокого качества, реконструкция мостов, развитие медицины — всё это важные шаги навстречу жителям нашего округа», — подчеркнул глава региона Алексей Беспрозванных.