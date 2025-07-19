Беспрозванных выслушал жалобы жителей Гвардейского округа

Встреча прошла в формате открытого диалога, на которой обсудили актуальные вопросы развития инфраструктуры и улучшение условий проживания в округе.
Важнейшие темы обсуждения:
— Реконструкция моста: Администрация разработала проект реконструкции моста через реку Преголя, имеющего ключевое значение для города. Проект представлен на утверждение бюджетной комиссии осенью 2025 года.
— Модульная станция водоподготовки: Планируется установка современной установки очистки воды на ул. Зеленой поселка Озерки.
— Ремонт водопровода: Будет отремонтировано около трех километров водопроводных сетей.
— Развитие спорта: Выделены средства на создание «умной» спортивной площадки возле школы № 1 имени И. Прокопенко.
— Медицинские нужды: Гвардейской центральной районной больнице приобретены современные аппараты УЗИ и оборудование для лор-процедур.
Также поднимались вопросы поддержки семей участников специальной военной операции, улучшения состояния дорог и благоустройство населенных пунктов. По итогам встречи губернатором даны конкретные поручения соответствующим службам.
«Продолжаем комплексную работу по улучшению уровня жизни в Гвардейском районе. Обеспечение водой высокого качества, реконструкция мостов, развитие медицины — всё это важные шаги навстречу жителям нашего округа», — подчеркнул глава региона Алексей Беспрозванных.