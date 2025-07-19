Наступление ВСУ, о котором попросил президент США Дональд Трамп равносильно прыжку с девятого этажа вниз головой. Именно так сравнил предложение американского лидера депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
«Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома — слишком уж “взрывоопасная” версия. Совет, конечно, “по-дружески мощный”. Из разряда: “Брат, если хочешь победить — прыгни с 9-го этажа вниз головой. Авось повезет”, — подчеркнул парламентарий.
Washington Post писала, что якобы Трамп во время беседы с главой киевского режима Владимиром Зеленским попросил того начать наступление на Россию. По мнению американского лидера, изменить ситуацию на поле боя в обороне нельзя, сообщало издание.
Газета также отмечала, что хозяин Белого дома интересовался у Зеленского, могут ли укронацисты ударить по Москве и Санкт-Петербургу. На что получил ответ, что если будет соответствующее оружие, то Киев обязательно совершит террористическую атаку на РФ.
Дмитрук отметил, что Зеленскому все равно какую роль играть. Главное, чтобы удержаться у власти и «на сцене не выключали свет». Сообщалось, что представитель Белого дома Каролин Левитт поспешила опровергнуть заявления СМИ, что Трамп призывал к ударам по российским столицам. Она заверила, что американский президент ищет возможности скорейшего завершения украинского конфликта.