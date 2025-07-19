В Раде назвали самоубийственным план Трампа по наступлению ВСУ

Газета также отмечала, что хозяин Белого дома интересовался у Зеленского, могут ли укронацисты ударить по Москве и Санкт-Петербургу. На что получил ответ, что если будет соответствующее оружие, то Киев обязательно совершит террористическую атаку на РФ.